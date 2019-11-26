2019-11-26T10:19:34+03:00
Общество

Псковский музей-заповедник закроют для туристов 26 ноября

Во всех объектах объявлен санитарный день
Анна БЫСТРОВА
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Попасть в кремль можно будет только через башню Святых ворот.Попасть в кремль можно будет только через башню Святых ворот.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковский музе-заповедник закроют для туристов 26 ноября. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе музея, ограничение продлится лишь один день. Закрытие музея связано с тем, что во всех объектах учреждения одновременно объявлен санитарный день.

Свою работу экспозиции музея-заповедника возобновят 27 ноября. С временем работы филиалов и телефонами для уточнения дополнительной информации можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

С 1 декабря 2019 года вступают в силу новые правила посещения Псковского кремля. Экскурсоводам из других регионов придётся заплатить за право проведения экскурсии по территории кремля. Также изменится маршрут туристических групп. Войти в кремль можно будет лишь через башню Святых ворот, а выйти через кованую калитку у стен бывшего кинотеатра «Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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