Пропавшего в сентябре великолучанина нашли мертвым

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-26T10:42:41+03:00

Фото: пресс-служба УМВД. Мужчина вышел из поезда, и больше его никто не видел.

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Сотрудники угрозыска великолукского отдела МВД обнаружили труп пропавшего без вести мужчины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 25 ноября полицейские нашли труп разыскиваемого без видимых признаков насильственной смерти. Тело обнаружили на улице Привокзальной в Великих Луках.

Как известно, Курьяков Александр Николаевич, 1953 года рождения, 27 сентября вышел из поезда Нелидово – Великие Луки и пошел к автовокзалу, больше его не видели. На следующий день полицейские нашли его куртку и ботинки в кустах около железнодорожного вокзала.

Сотрудникам МВД предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU