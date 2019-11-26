Пропавшего в сентябре великолучанина нашли мертвым
Сотрудники угрозыска великолукского отдела МВД обнаружили труп пропавшего без вести мужчины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 25 ноября полицейские нашли труп разыскиваемого без видимых признаков насильственной смерти. Тело обнаружили на улице Привокзальной в Великих Луках.
Как известно, Курьяков Александр Николаевич, 1953 года рождения, 27 сентября вышел из поезда Нелидово – Великие Луки и пошел к автовокзалу, больше его не видели. На следующий день полицейские нашли его куртку и ботинки в кустах около железнодорожного вокзала.
Сотрудникам МВД предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU