В Пскове открылись два новых офиса регионального МФЦ

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-26T11:18:29+03:00

Чтобы сэкономить время, на приём в новые офисы можно предварительно записаться. Фото: Александр СИДОРЕНКО

В общей сложности для горожан откроют 4 окна

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На территории областного центра открылись два новых офиса регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, дополнительные отделы приёма горожан имеют четыре окна.

Офисы ожидают посетителей на улице Юбилейной, дом 36, а также на улице Рокоссовского, дом 36а. Новые отделы заменят один, ранее располагавшийся в ТРК «Акваполис».

По словам директора регионального отделения МФЦ Екатерины Ершовой, реструктуризация центра госуслуг в Пскове прошла успешно. Никакого закрытия окон и уменьшения числа операционистов, которым были обеспокоены жители города, не планировалось, добавила руководитель.

КОНКРЕТНО

На приём в новые офисы можно предварительно записаться. По словам сотрудников МФЦ, такой подход поможет сэкономить время заявителей. Достаточно лишь позвонить по телефону 299–297 (доб.110).

ИСТОЧНИК KP.RU