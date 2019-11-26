2019-11-26T12:21:39+03:00
Звезды

Стала известна программа Дней норвежской культуры в Пскове

С 6 по 8 декабря псковичей приглашают на бесплатные выставки, кинопоказы, лекции и концерты
Алиса Солнцева
Поделиться:
Настольный Elektrisk Bureau Kristiania (Норвегия, 1879 г.)Настольный Elektrisk Bureau Kristiania (Норвегия, 1879 г.)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 6 по 8 декабря в Пскове впервые пройдут Дни норвежской культуры. Благодаря насыщенной и разнообразной программе псковичи лучше узнают Северное Королевство, познакомятся с культурой и традициями Норвегии. В Театрально-концертной дирекции Псковской области «Комсомольской правде – Псков» сообщили программу мероприятий.

Организаторами культурного марафона выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области и Генеральное консульство Королевства Норвегия.

Вход на все мероприятия свободный.

ПРОГРАММА ДНЕЙ НОРВЕЖСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПСКОВЕ

6 декабря

16:00 – передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность». Норвегия может поделиться опытом участия в решении глобальной экологической проблемы.

Продолжительность – 1 час.

Проектный офис «Команда 2018» (Псков, ул. Некрасова, 19)

18:00 – кинопоказ «12-й человек» (2017)

Медиахолл Театрально-концертной дирекции (Псков, ул. Пушкина, 13)

7 декабря

13:00лекция «Норвежский детектив на гребне волны» Екатерины Лавринайтис, переводчика романов Ю. Несбё. Спикер расскажет о феномене успеха норвежского детективного романа.

Продолжительность – 1 час.

Галерея «ЦЕХ» (Псков, ул. Пушкина, 13)

15:00концерт «Незнакомые шедевры норвежской классики». Заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьёв (фортепиано) исполнят произведения норвежских композиторов-классиков, оказавшихся в тени великого Грига.

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут.

Детская музыкальная школа №2 имени М.П. Мусоргского (Псков, ул. Красноармейская, д. 21). Вход по пригласительным билетам.

8 декабря

13:00лекция «Норвегия – страна активного отдыха». Презентация туристического потенциала Норвегии. Читает Елена Параничева, специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства.

Продолжительность – 1 час.

Галерея «ЦЕХ» (Псков, ул. Пушкина, 13)

14:00 – кинопоказ «Выбор короля» (2016)

Медиахолл (Псков, ул. Пушкина, 13)

6 – 8 декабря

Передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» познакомит юных читателей с классиками норвежской детской литературы и современными авторами.

Галерея «ЦЕХ» (Псков, ул. Пушкина, 13)

Фото: tkd-pskov.ru

Фото: tkd-pskov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Дедович просят помочь семье замерзающих лебедей
Псковский театр драмы объявил «чёрную пятницу»
Купленный в Пскове Rolls-Royce московские блогеры оставят себе
В Пскове открылись два новых офиса регионального МФЦ
Экспертизы псковского «Титан-Полимера» выложили в открытый доступ
Пропавшего в сентябре великолучанина нашли мертвым
Псковский музей-заповедник закроют для туристов 26 ноября
Преподавателям великолукского вуза грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки
О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения
Девочка, которую лечил раненый в Пскове врач, умерла в июле
Артур Гайдук прокомментировал нападение на врача Псковской областной больницы
В связи с нападением на врача Детской больницы губернатор Псковской области поручил проверить соблюдение мер безопасности
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы
Приобрести оригинальный подарки для близких псковичи смогут на новогодней ярмарке «ART-ель»
Великолукский агрохолдинг обеспечил региону 1-е место по приросту объёма экспорта свинины
Барс с грамотой: У Государственного архива Псковской области появился герб
Псковичка приехала на Первый канал с хамелеоном Гошей и лысой кошкой
Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра
Как стать руководителем до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 в Пскове
Михаил Ведерников каждое утро молится за Псковскую область и её жителей
Пункты приема вещей благотворительной акции «Щедрый вторник» в Пскове
Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова