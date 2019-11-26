Псковский театр драмы объявил «чёрную пятницу»
Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина присоединился к мировой распродаже «Черная пятница». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе театра, 28, 29 и 30 ноября билеты на декабрьские и январские спектакли будут продаваться в полцены.
В акции участвуют постановки «Таланты и поклонники», «Очень громкая новогодняя премьера», «Отелло», «Ревизор» и «Клинический случай».
Купить билет со скидкой можно в кассе псковского театра с 11:30 до 19:30 ежедневно (перерыв 15:00–16:00).
СПЕКТАКЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ
«Таланты и поклонники», 1 декабря, воскресенье, 18:00.
«Ревизор», 18 декабря, среда, 19:00.
«Клинический случай», 21 декабря, суббота, 18:00.
«Очень громкая НОВОГОДНЯЯ премьера», 31 декабря, вторник, 17:00.
В новогоднюю «Очень громкую премьеру» театр подготовил сюрприз для зрителей: бокал шампанского перед спектаклем и фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.
«Очень громкая новогодняя премьера», 1 января, среда, 19:00.
«Очень громкая новогодняя премьера», 2 января, четверг, 18:00.
«Отелло», 3 января, пятница, 18:00.
«Таланты и поклонники», 5 января, воскресенье, 18:00 - бенефис заслуженной артистки России Надежды Чепайкиной в честь ее юбилея.
«Клинический случай», 11 и 12 января, 18:00 - прощание со спектаклем.
ИСТОЧНИК KP.RU