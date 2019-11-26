Жители Дедович просят помочь семье замерзающих лебедей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-26T15:31:35+03:00

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Жители посёлка Дедовичи Псковской области просят неравнодушных жителей региона, а также зоозащитные организации помочь семье замерзающих лебедей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе филиала Псковской ГРЭС, семерых лебедей сотрудники цеха общестанционных работ заметили на замерзшем золоотвале.

По словам сотрудников Псковской ГРЭС, им неизвестно, почему птицы не улетели в жаркие страны. За окном уже установилась минусовая температура. Поэтому если ничего не предпринять, птицы могут погибнуть.

- Мы пытались накормить их, но они близко не подходят, – отметил мастер участка тепловых сетей и подземных коммуникаций Пётр Богданов. – Хотели прогнать их на водохранилище, где еще не встал лед и много корма, но только двое из них поднялись в воздух, и то потом вернулись к оставшимся. Очень жалко их, такие красивые, грациозные и верные.

В пресс-службе также добавили, что члены молодёжного совета Псковской ГРЭС взяли птиц под свою опеку. Однако усилий молодых людей недостаточно. В связи с этим просьбы о помощи птицам уже направили во все зоозащитные организации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU