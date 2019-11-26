2019-11-26T15:41:36+03:00
Общество

В Пскове состоялся Межрегиональный слет социальных предпринимателей

За два дня более 150 социальных предпринимателей посетили практические сессии, тренинги и дискуссии
Василиса Алексеева
Поделиться:
В Пскове прошел слет социальных предпринимателей.В Пскове прошел слет социальных предпринимателей.
Изменить размер текста:

В Пскове 21 и 22 ноября состоялся II Межрегиональный слет социальных предпринимателей «Создаем перспективы». Организаторами выступили Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Центр инноваций социальной сферы Псковской области, при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

За два дня более 150 социальных предпринимателей посетили практические сессии, тренинги, бизнес-игру, обсудили вопросы, связанные с социальными инвестициями, а также выработали предложения по возможным дополнительным мерам поддержки социальных предпринимателей. Место проведения слета было выбрано неслучайно.

- В этом году Псковская область была удостоена премии «Импульс добра» в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства». Мы очень много работали, чтобы заслужить эту награду, – рассказала руководитель ЦИСС Псковской области Светлана Седунова. – Хочу выразить огромную благодарность Фонду «Наше будущее» за помощь в организации слета и за поддержку социальных предпринимателей нашего региона.

-Приятно, что за три года сотрудничества мы пришли к тому, что сделали общее интересное и практически ориентированное мероприятие – межрегиональный слет социальных предпринимателей, – отметил заместитель исполнительного директора Фонда «Наше будущее» Евгений Рахновский.

Также в рамках одной из сессий он рассказал, какие основные ошибки совершаются при подаче заявок на конкурс проектов «Социальный предприниматель».

В рамках данной программы Фонд выдает беспроцентные целевые займы в размере от 2 до 40 млн рублей на открытие и расширение социального бизнеса.

По итогам последнего конкурса «Социальный предприниматель» проект «Бебешкино» из Псковской области получил беспроцентный заем.

-Любая победа – это победа команды. По моим ощущениям, первые, кто поверил в нас, – это были руководитель и сотрудники ЦИСС. И уже вдохновившись, мы решили рискнуть и обратиться в Фонд «Наше будущее» за поддержкой, – рассказал один из руководителей проекта «Бебешкино» Анвар Зуфаров.

- Очевидно, что не зря в 2017 году было принято решение создать ЦИСС в Псковской области. В этом году был наконец принят закон о социальном предпринимательстве, но сам вид такого бизнеса появился значительно раньше. Участники слета еще раз доказали, что социальное предпринимательство есть и оно активно развивается», – отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Кроме того, своим опытом по ведению социального бизнеса поделились социальные предприниматели московской области, поддержанные Фондом «Наше будущее».

- Я первый раз на слете в Пскове. Получила массу полезной информации, поделилась историей создания своего проекта с другими участниками и даже нашла потенциальных бизнес-партнеров. Думаю, что из этого общения родятся и новые проекты. Задумки уже есть!» – поделилась генеральный директор ООО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

-Я человек дела, поэтому решила, что буду не просто говорить о моем проекте, но постараюсь свою площадку сделать максимально полезной. В итоге удалось познакомиться со всеми, кто пришел на мою сессию. Прямо на месте мы проработали варианты, какие проекты социальные предприниматели Псковской области могут начать совместно делать прямо сейчас, – рассказала руководитель семейно-досугового центра «Страна гномов» Ульяна Белова.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Южнокорейский инвестор расширит производство в Пскове
Началась регистрация на второй Псковский медиафорум
В Псковской области предлагают ликвидировать неэффективные льготы
Жители Дедович просят помочь семье замерзающих лебедей
Псковский театр драмы объявил «чёрную пятницу»
Купленный в Пскове Rolls-Royce московские блогеры оставят себе
Стала известна программа Дней норвежской культуры в Пскове
В Пскове открылись два новых офиса регионального МФЦ
Экспертизы псковского «Титан-Полимера» выложили в открытый доступ
Пропавшего в сентябре великолучанина нашли мертвым
Псковский музей-заповедник закроют для туристов 26 ноября
Преподавателям великолукского вуза грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки
О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения
Девочка, которую лечил раненый в Пскове врач, умерла в июле
Артур Гайдук прокомментировал нападение на врача Псковской областной больницы
В связи с нападением на врача Детской больницы губернатор Псковской области поручил проверить соблюдение мер безопасности
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы
Приобрести оригинальный подарки для близких псковичи смогут на новогодней ярмарке «ART-ель»
Великолукский агрохолдинг обеспечил региону 1-е место по приросту объёма экспорта свинины
Барс с грамотой: У Государственного архива Псковской области появился герб
Псковичка приехала на Первый канал с хамелеоном Гошей и лысой кошкой
Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра
Как стать руководителем до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 в Пскове
Михаил Ведерников каждое утро молится за Псковскую область и её жителей
Пункты приема вещей благотворительной акции «Щедрый вторник» в Пскове
Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова