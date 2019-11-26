В Пскове состоялся Межрегиональный слет социальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-26T15:41:36+03:00

За два дня более 150 социальных предпринимателей посетили практические сессии, тренинги и дискуссии

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В Пскове 21 и 22 ноября состоялся II Межрегиональный слет социальных предпринимателей «Создаем перспективы». Организаторами выступили Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Центр инноваций социальной сферы Псковской области, при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

За два дня более 150 социальных предпринимателей посетили практические сессии, тренинги, бизнес-игру, обсудили вопросы, связанные с социальными инвестициями, а также выработали предложения по возможным дополнительным мерам поддержки социальных предпринимателей. Место проведения слета было выбрано неслучайно.

- В этом году Псковская область была удостоена премии «Импульс добра» в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства». Мы очень много работали, чтобы заслужить эту награду, – рассказала руководитель ЦИСС Псковской области Светлана Седунова. – Хочу выразить огромную благодарность Фонду «Наше будущее» за помощь в организации слета и за поддержку социальных предпринимателей нашего региона.

-Приятно, что за три года сотрудничества мы пришли к тому, что сделали общее интересное и практически ориентированное мероприятие – межрегиональный слет социальных предпринимателей, – отметил заместитель исполнительного директора Фонда «Наше будущее» Евгений Рахновский.

Также в рамках одной из сессий он рассказал, какие основные ошибки совершаются при подаче заявок на конкурс проектов «Социальный предприниматель».

В рамках данной программы Фонд выдает беспроцентные целевые займы в размере от 2 до 40 млн рублей на открытие и расширение социального бизнеса.

По итогам последнего конкурса «Социальный предприниматель» проект «Бебешкино» из Псковской области получил беспроцентный заем.

-Любая победа – это победа команды. По моим ощущениям, первые, кто поверил в нас, – это были руководитель и сотрудники ЦИСС. И уже вдохновившись, мы решили рискнуть и обратиться в Фонд «Наше будущее» за поддержкой, – рассказал один из руководителей проекта «Бебешкино» Анвар Зуфаров.

- Очевидно, что не зря в 2017 году было принято решение создать ЦИСС в Псковской области. В этом году был наконец принят закон о социальном предпринимательстве, но сам вид такого бизнеса появился значительно раньше. Участники слета еще раз доказали, что социальное предпринимательство есть и оно активно развивается», – отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Кроме того, своим опытом по ведению социального бизнеса поделились социальные предприниматели московской области, поддержанные Фондом «Наше будущее».

- Я первый раз на слете в Пскове. Получила массу полезной информации, поделилась историей создания своего проекта с другими участниками и даже нашла потенциальных бизнес-партнеров. Думаю, что из этого общения родятся и новые проекты. Задумки уже есть!» – поделилась генеральный директор ООО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

-Я человек дела, поэтому решила, что буду не просто говорить о моем проекте, но постараюсь свою площадку сделать максимально полезной. В итоге удалось познакомиться со всеми, кто пришел на мою сессию. Прямо на месте мы проработали варианты, какие проекты социальные предприниматели Псковской области могут начать совместно делать прямо сейчас, – рассказала руководитель семейно-досугового центра «Страна гномов» Ульяна Белова.

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ИСТОЧНИК KP.RU