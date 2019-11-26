Началась регистрация на второй Псковский медиафорум

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-26T15:54:03+03:00

6 декабря в Псковском государственном университете соберутся представители СМИ со всего региона. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Началась онлайн-регистрация на II Псковский медиафорум, который состоится 6 декабря в Псковском государственном университете. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы мероприятия, для участия в форуме необходимо заполнить форму регистрации.

На медиафорум в Псков приедут эксперты федерального уровня: главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, заместитель редактора и руководитель «МК» в регионах Олег Воробьев, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, журналист и телеведущая канала «Звезда» Ольга Белова, советник гендиректора телекомпании НТВ Петр Годлевский, журналист и блогер Леся Рябцева, главный редактор портала Daily Storm Алёна Сивкова.

В программе форума пленарное заседание «Новые вызовы современным медиа», круглые столы «Печатные СМИ и сетевые издания – закрыть нельзя печатать», «Интернет и телевидение – Есть ли жизнь после “цифры”», практические секции о работе с соцсетями и взаимодействии с топом Яндекса, также журналисты обсудят освещение в СМИ национальный проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU