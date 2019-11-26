Южнокорейский инвестор расширит производство в Пскове

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-26T17:39:08+03:00

Фото: pskov.ru. Сейчас на предприятии по производству деталей для "Хендэ" работают 900 специалистов.

Уже в следующем году появятся 200 дополнительных рабочих мест

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Михаил Ведерников встретился с южнокорейским инвестором – генеральным директором ООО «Йура Корпорейшн РУС» Мин Донг Хуном. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, стороны обсудили потенциал расширения производства компании на территории региона.

Мин Донг Хун представил губернатору планы по поэтапному развитию компании, поскольку «Йура Корпорейшн РУС» планирует существенно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. В следующем году партнер из Южной Корей откроет 200 дополнительных рабочих мест.

- Приятно, что в городе много молодежи. Именно молодых специалистов мы хотим увидеть на своем производстве. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, – заметил Мин Донг Хун, имея в виду подготовку специалистов в Псковском государственном университете и других учебных заведениях региона.

КОНКРЕТНО

ООО «Йура Корпорейшн РУС» – филиал южно-корейского предприятия, занимающегося поставкой комплектующих для автомобильного завода «Хендэ». В Пскове с августа 2011 года существует подразделение предприятия по выпуску жгутов для электропроводки автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU