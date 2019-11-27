2019-11-27T10:21:04+03:00
Происшествия

До 15 лет тюрьмы грозит великолучанину, обстрелявшему подростков на футбольной площадке

Уголовное дело передали в суд
Анна БЫСТРОВА
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Раздражение мужчины вызвал шум на футбольной площадке.Раздражение мужчины вызвал шум на футбольной площадке.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Лишение свободы до 15 лет грозит жителю города великие Луки Псковской области который обстрелял подростков на футбольной площадке. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчину обвиняют в покушении на убийство 15-летнего подростка.

Следователям удалось выяснить, что инцидент произошёл 16 июня 2019 года около 23.10. Великолучанин, разгорячённый спиртными напитками, не смог сдержать неприязнь. Агрессию мужчины вызвал шум на футбольной площадке. Там в мяч играли подростки. Злоумышленник достал пневматическую винтовку и, прицелившись, выстрелил из окна своей квартиры. Пули попали в левое легкое и сердце подростка, находившегося на футбольной коробке во дворе дома.

Своё преступление агрессивный великолучанин не смог довести до конца. Подростку оказали медицинскую помощь (ПОДРОБНЕЕ).

Уголовное дело в отношении стрелявшего направлено в Великолукский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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