До 15 лет тюрьмы грозит великолучанину, обстрелявшему подростков на футбольной площадке
Лишение свободы до 15 лет грозит жителю города великие Луки Псковской области который обстрелял подростков на футбольной площадке. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчину обвиняют в покушении на убийство 15-летнего подростка.
Следователям удалось выяснить, что инцидент произошёл 16 июня 2019 года около 23.10. Великолучанин, разгорячённый спиртными напитками, не смог сдержать неприязнь. Агрессию мужчины вызвал шум на футбольной площадке. Там в мяч играли подростки. Злоумышленник достал пневматическую винтовку и, прицелившись, выстрелил из окна своей квартиры. Пули попали в левое легкое и сердце подростка, находившегося на футбольной коробке во дворе дома.
Своё преступление агрессивный великолучанин не смог довести до конца. Подростку оказали медицинскую помощь (ПОДРОБНЕЕ).
Уголовное дело в отношении стрелявшего направлено в Великолукский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU