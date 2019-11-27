Полмиллиарда рублей должны Псковские тепловые сети за газ
Появился список крупнейших должников за потребление природного газа на 1 ноября 2019 года в Псковской области. Наименования организаций и суммы задолженности «Комсомольской правде – Псков» стали известны из публикации на сайте «Газпром межрегионгаз Псков».
Задолженность крупных потребителей природного газа на 1 ноября:
МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" - 513 082 998,45 рублей
МУП "ЖКХ" Островского района - 90 799 897,24 рублей
МП Псковского района "Коммунальные услуги" - 57 674 352,41 рублей
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки - 58 454 886,39 рублей
Порховское МПТСиК - 29 973 147,75 рублей
МУП "Невельские теплосети" - 30 868 281,19 рублей
МУП "Дновская теплоснабжающая организация" - 22 513 553,62 рублей
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района - 23 327 861,44 рублей
МУПП ЖКХ Псковского района - 20 310 906,53 рублей
ООО " Районное коммунальное хозяйство" - 19 074 396,15 рублей
МУП "Искра" - 18 888 460,29 рублей
МП ЖКХ Дедовичского района - 6 748 287,38 рублей
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис" - 1 801 780,51 рублей
ОАО "Уют" - 700 490,55 рублей
МУП "Локнянское ЖКХ" - 1 300 117,50 рублей
МУП "Палкинская передвижная механизированная колонна" - 1 300 117,50 рублей
ООО "А2 Энергия" - 1 790 094,41 рублей
МП "Печорские теплосети" - 495 810,71 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU