2019-11-27T10:33:09+03:00
Общество

Полмиллиарда рублей должны Псковские тепловые сети за газ

«Газпром» опубликовал список самых крупных должников в регионе
Алиса Солнцева
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В список попало 18 организаций.В список попало 18 организаций.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Появился список крупнейших должников за потребление природного газа на 1 ноября 2019 года в Псковской области. Наименования организаций и суммы задолженности «Комсомольской правде – Псков» стали известны из публикации на сайте «Газпром межрегионгаз Псков».

Задолженность крупных потребителей природного газа на 1 ноября:

МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" - 513 082 998,45 рублей

МУП "ЖКХ" Островского района - 90 799 897,24 рублей

МП Псковского района "Коммунальные услуги" - 57 674 352,41 рублей

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки - 58 454 886,39 рублей

Порховское МПТСиК - 29 973 147,75 рублей

МУП "Невельские теплосети" - 30 868 281,19 рублей

МУП "Дновская теплоснабжающая организация" - 22 513 553,62 рублей

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района - 23 327 861,44 рублей

МУПП ЖКХ Псковского района - 20 310 906,53 рублей

ООО " Районное коммунальное хозяйство" - 19 074 396,15 рублей

МУП "Искра" - 18 888 460,29 рублей

МП ЖКХ Дедовичского района - 6 748 287,38 рублей

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис" - 1 801 780,51 рублей

ОАО "Уют" - 700 490,55 рублей

МУП "Локнянское ЖКХ" - 1 300 117,50 рублей

МУП "Палкинская передвижная механизированная колонна" - 1 300 117,50 рублей

ООО "А2 Энергия" - 1 790 094,41 рублей

МП "Печорские теплосети" - 495 810,71 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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