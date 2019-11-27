За незаконную охоту на косуль в Пыталовском районе задержали браконьеров

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-27T10:43:49+03:00

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В Пыталовском районе Псковской области сотрудники ДПС задержали браконьеров. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, добычу трое местных жителей перевозили на автомобиле.

Инцидент произошёл 22 октября 2019 года на территории общедоступных охотничьих угодий. Вблизи деревни Пузырево дорожные полицейские остановили транспорт для проверки. Внутри стражи правопорядка обнаружили мясо европейской косули и охотничье огнестрельное оружие. При этом разрешения на охоту у владельца автомобиля не оказалось.

О нарушителях сотрудники ДПС сообщили государственным охотничьим инспекторам. Вслед за ними на место задержания приехала и опергруппа ОМВД по Пыталовскому району. Специалисты обследовали лес и нашли останки двух незаконно добытых самцов европейской косули.

По оценкам охотничьих инспекторов, браконьеры причинили государству ущерб в 240 тысяч. Теперь мужчин ждёт уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU