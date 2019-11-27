2019-11-27T11:30:23+03:00
Спорт

Псковички завоевали «золото» и «серебро» на Чемпионате мира по всестилевому карате

Спортсменки одолели более 10 соперниц
Анна БЫСТРОВА
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Награждение спортсменов прошло в столичном спорткомплексе.Награждение спортсменов прошло в столичном спорткомплексе.
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Спортсменки из Псковской области завоевали «золото» и «серебро» на первом Чемпионате мира по всестилевому карате. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Татьяна Алексеева и Мария Стронговская взошли на пьедестал победителей соревнования, которое прошло на площадке столичного спорткомплекса ЦСКА.

Девушки выступали в весовой категории 60 килограммов в составе сборной России. В борьбе за первое место псковички одолели свыше десятка соперниц. В финальном поединке каратисткам пришлось выйти друг против друга.

Золотая медаль и лавры первенства досталась Марии Строгановской. А «серебро» Татьяне Алексеевой. За свою спортивную карьеру девушка трижды становилась чемпионом России по всестилевому каратэ.

КОНКРЕТНО

В первом Чемпионате мира поучаствовали более 1,5 тысяч каратистов из 36 стран мира. Соревнование стало одним из последних в этом году. Однако в декабре 2019 псковичек ожидает выступление в рамках всероссийского «Кубка Петра Великого».

ИСТОЧНИК KP.RU

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