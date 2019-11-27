Псковички завоевали «золото» и «серебро» на Чемпионате мира по всестилевому карате
Спортсменки из Псковской области завоевали «золото» и «серебро» на первом Чемпионате мира по всестилевому карате. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Татьяна Алексеева и Мария Стронговская взошли на пьедестал победителей соревнования, которое прошло на площадке столичного спорткомплекса ЦСКА.
Девушки выступали в весовой категории 60 килограммов в составе сборной России. В борьбе за первое место псковички одолели свыше десятка соперниц. В финальном поединке каратисткам пришлось выйти друг против друга.
Золотая медаль и лавры первенства досталась Марии Строгановской. А «серебро» Татьяне Алексеевой. За свою спортивную карьеру девушка трижды становилась чемпионом России по всестилевому каратэ.
КОНКРЕТНО
В первом Чемпионате мира поучаствовали более 1,5 тысяч каратистов из 36 стран мира. Соревнование стало одним из последних в этом году. Однако в декабре 2019 псковичек ожидает выступление в рамках всероссийского «Кубка Петра Великого».
ИСТОЧНИК KP.RU