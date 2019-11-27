"Тур по новостройкам" состоится в Пскове 30 ноября

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-27T12:22:33+03:00

застройщики покажут три жилых комплекса на Завеличье и Запсковье

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В очередной тур по новостройкам «Комсомольская правде-Псков» приглашает псковичей 30 ноября.

Если вы планируете переезд в новую квартиру и выбираете подходящее жилье — тур по новостройкам для вас! В этот день вы сможете посетить многоэтажные дома трех современных жилых комплексов на Запсковье и Завеличье.

У вас есть возможность воочию познакомиться новостройками в ЖК «Приоритет» на улице Кузбасской дивизии, дом 10 , SMART-квартале на улицы Инженерная, дом 119 и Юности, дом 24, в «Новые Афины» на улица Ижорского батальона, дом 13 и с новым домом на Запсковье на улице Крупской, дом 24.

Участники тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры, оценить качество использованных при строительстве материалов, виды из окон, имеющуюся социальную инфраструктуру. Также они смогут задать представителю застройщика все интересующие вопросы о доме, системе коммуникаций, благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

На месте вы сможете обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки и материнского капитала. Участникам тура по новостройкам застройщики предлагают индивидуальную скидку.

Для участия в туре по новостройкам можно записаться по телефону (8112) 702-042. Отъезд в 11:00 от редакции «Комсомольской правды - Псков» (улица Пароменская, дом 21/33).

ИСТОЧНИК KP.RU