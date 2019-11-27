Оборудование нового поколения поступило в псковский онкодиспансер

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-27T12:42:42+03:00

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В Псковский областной клинический онкологический диспансер поступило современное медицинское оборудование последнего поколения. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, на обновление материально-технической базы патоморфологических отделений Пскова и Великих Лук выделили более 190 миллионов рублей из консолидированного бюджета по нацпроекту «Здравоохранение».

Часть оборудования уже работает. Специалисты медучреждения прошли повышение квалификации, чтобы использовать технику нового поколения.

Современный рентгеновский аппарат с рабочей станцией на три места позволит проводить не только стандартные исследования, но и рентгеноскопические. Рентгеновская С-дуга повысит качество предлучевой подготовки пациентов. Также материально-техническую базу диспансера в Пскове и его великолукского филиала пополнили УЗИ аппараты экспертного класса, лапароскопрические стойки, фиброскопы, наркозно-дыхательные аппараты, цифровой маммограф. Как заметил исполняющий обязанности главного врача учреждения Сергей Белявский, раньше в Великих Луках не было подобного оборудования.

- Все это оборудование для наших учреждений крайне необходимо. Оно расширит диагностическую базу, позволит заменить изношенную технику, улучшить доступность и качество медицинской помощи. В первую очередь усилит первичную диагностику, что будет способствовать более раннему выявлению и более эффективному лечению онкологических заболеваний, - подчеркнул Сергей Белявский.

ИСТОЧНИК KP.RU