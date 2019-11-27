2019-11-27T15:37:22+03:00
Общество

Напавшего на псковского врача уголовника-рецедивиста арестовали

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 43-летнего псковича. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в следственном отделе по Пскову следственного управления СК России по Псковской области, в настоящее время задержанному 25-го ноября мужчине предъявлено обвинение в совершении покушения на квалифицированное убийство. По ходатайству следствия Псковский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

По версии следствия, днем 25 ноября 2019 года предполагаемый злоумышленник пришел в Детскую областную клиническую больницу, где ударил ножом врача.

Как отметили следователи, изучение личности обвиняемого показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы личности, собственности и общественной безопасности, в том числе за убийство. В июле этого года у мужчины от лейкоза умерла 6-летняя дочь, которую лечила потерпевшая врач-гематолог. Подробнее.

О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения, подробнее.

Инцидент находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В текст гимна Псковской области внесут изменения
Сосед по общежитию обворовал великолучанку
Пскович решил купить рулетку из казино и попался на уловку мошенников
Оборудование нового поколения поступило в псковский онкодиспансер
"Тур по новостройкам" состоится в Пскове 30 ноября
Псковички завоевали «золото» и «серебро» на Чемпионате мира по всестилевому карате
За незаконную охоту на косуль в Пыталовском районе задержали браконьеров
Полмиллиарда рублей должны Псковские тепловые сети за газ
До 15 лет тюрьмы грозит великолучанину, обстрелявшему подростков на футбольной площадке
В Пскове разыскивают водителя, сбившего 11-летнюю девочку
Южнокорейский инвестор расширит производство в Пскове
Началась регистрация на второй Псковский медиафорум
В Псковской области предлагают ликвидировать неэффективные льготы
В Пскове состоялся Межрегиональный слет социальных предпринимателей
Жители Дедович просят помочь семье замерзающих лебедей
Псковский театр драмы объявил «чёрную пятницу»
Купленный в Пскове Rolls-Royce московские блогеры оставят себе