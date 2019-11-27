Напавшего на псковского врача уголовника-рецедивиста арестовали

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-27T15:37:22+03:00

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении 43-летнего псковича. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в следственном отделе по Пскову следственного управления СК России по Псковской области, в настоящее время задержанному 25-го ноября мужчине предъявлено обвинение в совершении покушения на квалифицированное убийство. По ходатайству следствия Псковский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

По версии следствия, днем 25 ноября 2019 года предполагаемый злоумышленник пришел в Детскую областную клиническую больницу, где ударил ножом врача.

Как отметили следователи, изучение личности обвиняемого показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы личности, собственности и общественной безопасности, в том числе за убийство. В июле этого года у мужчины от лейкоза умерла 6-летняя дочь, которую лечила потерпевшая врач-гематолог. Подробнее.

О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения, подробнее.

Инцидент находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU