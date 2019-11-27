Пскович решил купить рулетку из казино и попался на уловку мошенников

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-27T16:16:04+03:00

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Житель областного центра решил купить игровую рулетку из казино, но попался на удочку мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, незнакомцы обманным путём заполучили деньги жителя региона.

Как рассказал полицейским потерпевший, объявление о продаже рулетки он увидел на одном из сайтов в сети Интернет. Мужчина пояснил, что устраивать своё казино в квартире он совсем не собирался. Ему хотелось купить рулетку для украшения интерьера.

По телефону пскович связался с продавцом. Тот попросил перевести в счёт оплаты 25 тысяч рублей. Мужчина выполнил его указания, однако, своего заказа так и не дождался. Поняв что стал жертвой мошенников, пскович пожаловался в полицию.

Стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Личность неизвестного продавца устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU