В текст гимна Псковской области внесут изменения

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-27T17:33:09+03:00

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В текст гимна Псковской области внесут технические правки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, 27 ноября комитет по законодательству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект об изменениях в приложение к закону «О гимне Псковской области».

Анатолий Мультах, секретарь Общественной палаты Псковской области, отметил, что законопроект устранит техническую ошибку. В тексте под нотами необходимо заменить слова «с вольной душой» на слова с «русской душой».

КОНКРЕТНО

Текст регионального гимна депутаты утвердили в конце прошлого года, далее прошел конкурс на лучшее музыкальное сопровождение. Приложение к закону «О гимне Псковской области» утвердили 11 ноября 2019 года. На сессии регионального парламента 28 ноября депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU