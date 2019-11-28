2019-11-28T10:15:02+03:00
Происшествия

Напавший на врача пскович: я пришел с ней поговорить, она опять начала орать

Андрей Скорков рассказал о событиях 25 ноября и действиях Гайдук при лечении умершей девочки
Алиса Солнцева
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Фото: ГТРК "Псков". Мужчина рассказал, что был пьян и не помнит произошедшего 25 ноября.Фото: ГТРК "Псков". Мужчина рассказал, что был пьян и не помнит произошедшего 25 ноября.
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- Я не собирался ее убивать, я пришел с ней поговорить, она опять начала орать, - рассказал в беседе с журналистами Андрей Скорков – мужчина, 25 ноября напавший на врача Детской областной больницы с ножом.

27 ноября для преступника избрали меру пресечения, в суде Андрей Скорков, отец погибшей летом девочки, согласился пообщаться с журналистами ГТРК «Псков», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Мужчина рассказал, что в тот день был на кладбище, а потом поехал в больницу. Нож же пскович носит с собой всегда.

- Я не знаю, зачем я туда поехал. Я не помню всего этого момента, я даже не помню, как уходил, я не помню момент задержания. Я, видимо, напился потом, - объясняет Андрей Скорков.

Фото: ГТРК "Псков". Задержали псковича вечером того же дня.

Фото: ГТРК "Псков". Задержали псковича вечером того же дня.

Вспомнил обвиняемый и события этого лета.

- Привезли нас на скорой, не отпускали. Я сам был готов везти её в Москву, Гайдук не давала код, - рассказывает отец погибшей девочки о препятствиях, возникших для перевода дочки в «Центр Димы Рогачева». - Она не давала код никакими, а потом ушла на выходные вообще. Хотя нам сказала - у нас есть семь дней.

Следователь и прокурор просили для Скоркова заключение под стражу, так как обвиняемый ранее неоднократно был судим за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. В последний раз пскович провел в тюрьме 14 лет, и судимость еще не погашена.

Фото: ГТРК "Псков". Мужчину заключили под стражу.

Фото: ГТРК "Псков". Мужчину заключили под стражу.

КОНКРЕТНО

По версии следствия, днем 25 ноября 2019 года предполагаемый злоумышленник пришел в Детскую областную клиническую больницу, где в целях отомстить ударил ножом врача. В июле этого года у мужчины от лейкоза умерла маленькая дочь, которую лечила потерпевшая врач-гематолог. Подробнее.

О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения, подробнее.

Инцидент находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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