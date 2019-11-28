Житель Пыталовского района нарушил правила дорожного движения, а затем избил инспекторов ДПС

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-28T10:34:30+03:00

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Житель Пыталовского района Псковской области нарушил правила дорожного движения, а затем избил возмущённых инспекторов ДПС. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, инцидент произошёл вечером 10 августа на глазах у дорожных полицейских.

Нарушивший правила пешеход в ответ на замечание правоохранителей не растерялся. 36-летний местный житель решил действовать на опережение. Он подошёл к автомобилю инспекторов ДПС и ударил кулаком по лицу одного из полицейских. Напарник пострадавшего поспешил утихомирить нарушителя, однако, агрессивный мужчина ударил и его.

Дебошира удалось задержать. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU