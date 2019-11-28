2019-11-28T11:09:14+03:00
Политика

Михаил Ведерников обсудил с и.п. главы Печорского района вопросы развития муниципалитета

Губернатор выразил надежду на продолжение планомерной работы на благо Печорского района
Анна БЫСТРОВА
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Марину Егорову назначил и.п. главы района после ухода Дмитрия Сопотова.Марину Егорову назначил и.п. главы района после ухода Дмитрия Сопотова.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с исполняющей полномочия главы Печорского района Мариной Егоровой вопросы развития муниципалитета. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, обсуждение коснулось как уже действующих проектов, так и тех, которые лишь готовятся к старту.

Михаил Ведерников напомнил, что Печорский район включен в проект индивидуальной программы социально-экономического развития как одна из приоритетных территорий. Это значит, что муниципалитет может рассчитывать на дополнительное финансирование. В связи с этим губернатор региона выразил надежду на то, что Марина Егорова продолжит планомерную работу по осуществлению нацпроектов.

КСТАТИ

Экс-глава Печорского района Дмитрий Сопотов оставил пост руководителя после скандальной истории с унижением чести и достоинства сотрудника полиции. Его место заняла первый заместитель главы районной администрации Марина Егорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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