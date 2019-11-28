2019-11-28T11:31:34+03:00
Общество

В Пскове на Кузнецкой улице может появиться новый детский сад

В дошкольное учреждение смогут ходить 120 детей
Анна БЫСТРОВА
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Новый детсад появится вместо закрытого ранее «Ростка».Новый детсад появится вместо закрытого ранее «Ростка».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На улице Кузнецкой в областном центре планируют построить новый детский сад. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом во время публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год рассказал заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

По его словам, здание закрытого ранее детсада «Росток», ремонтировать не собираются. Учреждение находится в плачевном состоянии, поэтому затраты на его ремонт будут выше, нежели затраты на строительство нового детсада. Поэтому вместо «Ростка» на Кузнецкой улице возведут новое здание для 120 детей.

КСТАТИ

В областном центре планируют построить и новую школу на 1500 мест. Её проект уже разрабатывается. Для возведения здания определён участок в районе улиц Шестака и Достовалова. Однако перед началом строительства министерство обороны должно передать этот участок в собственность города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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