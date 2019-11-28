5528 пожаров зафиксировано в Псковской области за 2019 год

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-28T13:53:39+03:00

В этом году на пожарах уже погибло 65 человек. Фото: Елизавета Славятинская

Изменить размер текста: A A

За прошедший период 2019 года в Псковской области зарегистрировали 5528 пожаров, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковником внутренней службы Павлом Комаровым.

Как отметил гость пресс-центра «КП-Псков», в этом году управление МЧС перешло на новую систему учета пожаров, поэтому цифра, по сравнению с 2018 годом, увеличилась в 8 раз: теперь к пожарам относится и пал травы, и загорания.

Наибольшее количество пожаров по-прежнему происходит в жилом секторе. Основными причинами пожаров остается неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.

В связи с этим управление МЧС России по Псковской области проводит колоссальную профилактическую работу: за 2019 год проинформировано о правилах пожарной безопасности 9635 человек, передано 48 тысяч агитационных материалов, более 4 тысяч материалов опубликовано в СМИ.

- Пока что сигнала с извещателей не поступало, и это хороший показатель, - заметил гость пресс-центра «КП-Псков».

КСТАТИ

За прошедший период 2019 года на пожарах в Псковской области погибло 65 человек, в том числе трое детей.

В 2-2,5 раза возрастает количество пожаров с похолоданием. (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU