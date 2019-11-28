Псковский «Центр СПИД» стал лучшим в России

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-28T12:24:50+03:00

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Псковский Центр профилактики и борьбы со СПИДом по итогам всероссийского конкурса среди организаций этого направления стал лучшим в стране. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, итоги мероприятия подвели в столице на пятом всероссийском форуме специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

- Мы лучшие в России по вопросам профилактики, диспансеризации, лечения и увеличения продолжительности жизни людей. И это не случайно. На протяжении нескольких лет Псковская область входит в число регионов с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, - объяснила закономерность победы в конкурсе главврач «Центра СПИД» в Пскове Ираида Сивачева.

КОНКРЕТНО

Показатель заболеваемости в Псковской области вдвое ниже средних значений по стране. Лишь 14 жителей региона из 100 человек страдают от ВИЧ или СПИДа (тогда как по России средний показатель составляет 33 человека). Кроме того, в регионе успешно борются с этими заболеваниями. По словам Ираиды Сивачевой в этом году 870 псковичей получали антиретровирусную терапию. Из них у 60% пациентов вирусную нагрузку удалось подавить.

ИСТОЧНИК KP.RU