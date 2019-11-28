Трое детей погибло на пожарах в Псковской области

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-28T13:46:38+03:00

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За прошедший период 2019 года на пожарах в Псковской области погибло 65 человек, в том числе трое детей, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковником внутренней службы Павлом Комаровым.

В этом году наблюдается снижение количества смертей в огне, в 2018 году за этот период погиб 81 человек, из них 6 детей.

На особом контроле у сотрудников МЧС многодетные семьи – ведомство контролирует 4854 места проживания семей Псковской области.

Спасатели взаимодействуют с медработниками, правоохранителями и уполномоченным по правам ребенка. Если при посещении дома врач или участковый обнаружил нарушение правил пожарной безопасности, он незамедлительно обращается в МЧС.

- Мы перестали быть карательным органом, наша основная цель – это профилактика. Мы должны профилактировать нарушения, а не привлечь как можно больше людей к ответственности, - сказал Павел Комаров.

Как отметил спикер, с 2013 года в 1057 домах Псковской области установлены автономные пожарные извещатели по госпрограмме администрации Псковской области. До 2021 года на эти цели выделят еще около 2 миллионов рублей.

КСТАТИ

5528 пожаров зафиксировано в Псковской области за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU