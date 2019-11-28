С похолоданием в Псковской области в два раза возрастает количество пожаров

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-28T13:51:42+03:00

Большинство пожаров возникает в жилом секторе по недосмотру или безответственности человека. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

Традиционно с понижением температуры воздуха количество пожаров увеличивается в 2-2,5 раза. Об этом сообщил полковник внутренней службы Павел Комаров, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции.

- Необходимо готовить отопительные печи к сезону: произвести визуальный осмотр, прочистить трубы. Не стоит оставлять печь без присмотра или просить детей проконтролировать топку. Нельзя применять легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей. Соблюдение этих простых требований позволит избежать страшных пожаров, - заметил Павел Комаров.

Также гость пресс-центра «КП» заметил, что в некоторых домах до сих пор установлена старая проводка. Она монтировалась в то время, когда в жизни человека еще не было такого обилия электроприборов и техники. Перегрузка электрических сетей наряду с неправильной эксплуатацией приборов также становится причиной возгораний.

Кроме того, управление МЧС просит людей сообщать о незакрытых подвалах, чердаках или бесхозных постройках в полицию или пожарную службу. С похолоданием бездомные устраивают там ночлег и нередко становятся виновниками пожара.

КСТАТИ

5528 пожаров зафиксировано в Псковской области за 2019 год.

За прошедший период 2019 года на пожарах в Псковской области погибло 65 человек, в том числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU