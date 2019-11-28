Стала известна программа II Псковского медиафорума

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-28T16:45:18+03:00

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Стала известна официальная программа II Псковского медиафорума, который состоится в Псковском государственном университете 6 декабря.

Пленарное заседание «Новые вызовы современным медиа откроет форум. Медиа как важнейший элемент войны и мира». Модератором, как и в прошлом году, выступит ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев. Участником заседания, возможно, станет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также на форуме пройдут лекции и круглые столы. Федеральные спикеры - главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ведущая телеканала «Звезда» Ольга Белова - поделятся своим опытом и знаниями. Речь пойдет о работе с Telegram-каналами, о том, нужны ли печатные СМИ, есть ли жизнь после «цифры», национальных проектах в СМИ и другие.

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Участниками Псковского медиафорума станут заместитель гендиректора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова, советник генерального директора телекомпании «НТВ» Петр Годлевский, главный редактор издания «Daily Storm» Алёна Сивкова, руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты» Виктория Приходько.

На секции «Практическая журналистика» эксперты расскажут, как правильно вести группы в социальных сетях, «писать интересно о скучном» и как попасть в ТОП «Яндекса».

Отдельный круглый стол состоится по проекту «Без срока давности». На встречу с журналистами приедет руководитель направления по реализации военно-исторических проектов ООД «Поисковое движение России», координатор проекта Алексей Бормотов и руководитель пресс-службы ООД «Поисковое движение России» Игнат Кушнарев.

Завершится медиафорум встречей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с региональными СМИ в формате «Без галстуков».

Записаться на форум можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU