2019-11-28T15:55:13+03:00
Общество

Определили место строительства экотехнопарка в Великих Луках

После появления экотехнопарков доля переработанных отходов вырастет с 12 до 60 процентов
Алиса Солнцева
Поделиться:
Экотехнопарки – это комплексы сооружений, на базе которых осуществляется сортировка и глубокая переработка.Экотехнопарки – это комплексы сооружений, на базе которых осуществляется сортировка и глубокая переработка.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В Великих Луках выбрали участок для строительства экотехнопарка. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом сообщил Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября.

Также Сергей Грахов заметил, что участок имеет удобное местоположение.

Экотехнопарки в Псковской области построят на средства концессионера или за счет федерального бюджета.

После появления в регионе экотехнопарков доля переработанных отходов вырастет с 11-12 % до 60 %. Сейчас на полигоны отправляется около 80 %отходов, после планируется уменьшить показатели до 36 %.

КОНКРЕТНО

Планируется, что экотехнопарки в Псковской области появятся в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24