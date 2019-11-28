Определили место строительства экотехнопарка в Великих Луках
В Великих Луках выбрали участок для строительства экотехнопарка. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом сообщил Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября.
Также Сергей Грахов заметил, что участок имеет удобное местоположение.
Экотехнопарки в Псковской области построят на средства концессионера или за счет федерального бюджета.
После появления в регионе экотехнопарков доля переработанных отходов вырастет с 11-12 % до 60 %. Сейчас на полигоны отправляется около 80 %отходов, после планируется уменьшить показатели до 36 %.
КОНКРЕТНО
Планируется, что экотехнопарки в Псковской области появятся в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU