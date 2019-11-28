Определили место строительства экотехнопарка в Великих Луках

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-28T15:55:13+03:00

Экотехнопарки – это комплексы сооружений, на базе которых осуществляется сортировка и глубокая переработка. Фото: Дарья ХВАТКОВА

После появления экотехнопарков доля переработанных отходов вырастет с 12 до 60 процентов

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В Великих Луках выбрали участок для строительства экотехнопарка. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом сообщил Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября.

Также Сергей Грахов заметил, что участок имеет удобное местоположение.

Экотехнопарки в Псковской области построят на средства концессионера или за счет федерального бюджета.

После появления в регионе экотехнопарков доля переработанных отходов вырастет с 11-12 % до 60 %. Сейчас на полигоны отправляется около 80 %отходов, после планируется уменьшить показатели до 36 %.

КОНКРЕТНО

Планируется, что экотехнопарки в Псковской области появятся в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU