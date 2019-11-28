2019-11-28T16:31:42+03:00
Общество

Снег и гололёд — в декабре псковичам обещают зимнюю сказку

Синоптики рассказали о том, какую погоду готовит первый месяц зимы
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Декабрь в Пскове обещает быть снежным.Декабрь в Пскове обещает быть снежным.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В декабре жителям Псковской области обещают настоящую зимнюю сказку. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области в первый месяц зимы в регионе ожидается от 70 до 110% осадков, и большая часть из них снег и мокрый снег.

В первой половине месяца жителей региона ждут дневные температуры от -1 до -6 градусов. В редкие дни столбик термометра поднимется до +3 градусов. Ночные температуры от 0 до -9.

Холоднее станет во второй половине декабря. Днём от -5 до -10. Возможны оттепели до +2 градусов. Средние ночные температуры в это время составят -8…-13 градусов с понижениями температур до -18 в отдельные ночи.

Из-за смены атмосферных фронтов, усиления порывов ветра до 18 метров в секунду и мокрого снега возможна гололедица на дорогах, а также обледенение линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24