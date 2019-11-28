2019-11-28T17:07:30+03:00
Общество

Экс-главу Новоржевского района заподозрили в халатности

В отношении Михаила Пашкова возбудили уголовное дело
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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По версии прокуратуры, Михаил Пашков приватизировал жилые помещения из фонда муниципалитета.По версии прокуратуры, Михаил Пашков приватизировал жилые помещения из фонда муниципалитета.
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Экс-главу Новоржевского района Псковской области Михаила Пашкова заподозрили в халатности. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Новоржевского района, бывшего руководителя подозревают в неправомерных действиях, касающихся распоряжения муниципальным имуществом.

Про версии правоохранительных органов, Михаил Пашков приватизировал жилые помещения из фонда муниципалитета в адрес исполняющего обязанности замглавы администрации Новоржевского района.

Перед возбуджением уголовного дела, добавили в прокуратуре, ведомство оспорило «махинации» с присвоением служебного жилого помещения, а также направило материалы дела в следственный комитет. Собранные материалы позволили сотрудникам прокуратуры обвинить экс-главу района (ПОДРОБНЕЕ) в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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