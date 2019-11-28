Регоператор потратит 250 миллионов на обустройство мест для сбора мусора и установку контейнеров в Псковской области

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-28T17:53:06+03:00

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Региональный оператор по обращение с ТКО компания «Экопром» планирует потратить 250 миллионов рублей на обустройство мест для сбора мусора и установку контейнеров на территории региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал на сессии Псковского областного Собрания.

В выступлении по вопросам работы регоператора Сергей Грахов напомнил, что более 490 тысяч жителей региона охвачены услугами «Экопрома». Выход на такую цифру стал возможен благодаря модернизации инфраструктуры. Регоператор, например, закупил новую технику за 150 миллионов и более 6 тысяч контейнеров и сеток для раздельного сбора мусора за 80 миллионов.

Между тем в регионе всё ещё есть потребность в обустройстве еще 4 тысячи мусорных площадок и 6 тысяч контейнеров. На реализацию этой цели и потратят 250 миллионов рублей.

КСТАТИ

Сергей Грахов также рассказал, что в регионе продолжается работа по созданию экотехнопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU