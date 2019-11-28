Задержанную в Псковской области пару из Ирана ждет тюрьма, а затем суд по законам шариата

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-28T18:04:38+03:00

Фото: pixabay.com. После российской тюрьмы пару депортируют в Иран, где их также ждет суд.

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Паре из Ирана и их ребенку грозит от трех до десяти лет в российской тюрьме, а затем депортация на родину. Мужчина и женщина нарушили закон шариата, и дома их, скорее всего, ждет смертная казнь. Историю скитаний пары из Ирана рассказали «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации.

49-летняя жительница Ирана жила отдельно от мужа вместе с 17-летней дочерью и полюбила другого мужчину. В 2018 году влюбленные хотели создать семью, но муж не принял решения женщины и всячески мешал союзу. Пара сбежала из Ирана в Россию, чтобы потом отправиться в Евросоюз.

В начале сентября все трое получили российские визы и оказались в России. Пара побывала в Москве, а затем в Калининградской области попыталась пересечь границу с ЕС. Тогда граждан Ирана отпустили, поскольку действовали их туристические визы.

На этом иранцы не остановились: в Москве они познакомились с соотечественником, который пообещал им за деньги устроить побег через границу с Латвией. Мужчина довез их до Псковской области, объяснил маршрут и уехал.

- Схема оказалась бесполезной, они не разобрались и ещё два дня плутали в пыталовских лесах, потом очутились рядом с границей, где их и задержали, - рассказала Псковскому агентству информации старший следователь островского межрайонного следственного отдела Дарья Фокина.

Общались с задержанными следователи благодаря студенту-иранцу из Псковского государственного университета.

Мужчине, женщине и ребенку грозит от трех до десяти лет лишения свободы, находятся они в псковском СИЗО и ожидают решения суда по обвинению в покушении на незаконное пересечение государственной границы России.

- После этого им всё равно грозит высылка на родину, а там их судьба может быть самой печальной. Кроме того, есть ещё проблема: несовершеннолетняя девочка, возможно, получит срок гораздо меньший, чем её мать. Что она будет делать, оказавшись на свободе раньше, - это вопрос, - замечает следователь.

ИСТОЧНИК KP.RU