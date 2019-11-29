В новогоднюю ночь псковичей ждет 7-минутный фейерверк

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-29T09:48:40+03:00

Более 500 залпов прогремит в новогоднюю ночь. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Администрация Пскова планирует потратить на праздничный салют 300 тысяч рублей

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7-минутный салют состоится в Пскове в новогоднюю ночь. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», администрация Пскова выставила на сайте госзакупок лот на проведение праздничного фейерверка в Пскове.

Фейерверк начнется на Октябрьской площади 1 января в 03:00. Требование управления культуры администрации Пскова к подрядчику – длительность салюта не менее 7 минут.

300 тысяч рублей муниципалитет планирует выделить из городского бюджета на 2020 год по пункту «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий».

Подать заявку подрядчик может до 9 часов 9 декабря, 11 декабря пройдет электронный аукцион.

ИСТОЧНИК KP.RU