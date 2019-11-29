2019-11-29T09:48:40+03:00
Общество

В новогоднюю ночь псковичей ждет 7-минутный фейерверк

Администрация Пскова планирует потратить на праздничный салют 300 тысяч рублей
Алиса Солнцева
Поделиться:
Более 500 залпов прогремит в новогоднюю ночь.Более 500 залпов прогремит в новогоднюю ночь.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

7-минутный салют состоится в Пскове в новогоднюю ночь. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», администрация Пскова выставила на сайте госзакупок лот на проведение праздничного фейерверка в Пскове.

Фейерверк начнется на Октябрьской площади 1 января в 03:00. Требование управления культуры администрации Пскова к подрядчику – длительность салюта не менее 7 минут.

300 тысяч рублей муниципалитет планирует выделить из городского бюджета на 2020 год по пункту «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий».

Подать заявку подрядчик может до 9 часов 9 декабря, 11 декабря пройдет электронный аукцион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанную в Псковской области пару из Ирана ждет тюрьма, а затем суд по законам шариата
Регоператор потратит 250 миллионов на обустройство мест для сбора мусора и установку контейнеров в Псковской области
Экс-главу Новоржевского района заподозрили в халатности
Снег и гололёд — в декабре псковичам обещают зимнюю сказку
Определили место строительства экотехнопарка в Великих Луках
Однопартийцы приостановили членство Дмитрия Сопотова в «Единой России»
Стала известна программа II Псковского медиафорума
С похолоданием в Псковской области в два раза возрастает количество пожаров
Трое детей погибло на пожарах в Псковской области
Псковский «Центр СПИД» стал лучшим в России
5528 пожаров зафиксировано в Псковской области за 2019 год
В Пскове на Кузнецкой улице может появиться новый детский сад
Михаил Ведерников обсудил с и.п. главы Печорского района вопросы развития муниципалитета