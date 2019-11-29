В новогоднюю ночь псковичей ждет 7-минутный фейерверк
7-минутный салют состоится в Пскове в новогоднюю ночь. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», администрация Пскова выставила на сайте госзакупок лот на проведение праздничного фейерверка в Пскове.
Фейерверк начнется на Октябрьской площади 1 января в 03:00. Требование управления культуры администрации Пскова к подрядчику – длительность салюта не менее 7 минут.
300 тысяч рублей муниципалитет планирует выделить из городского бюджета на 2020 год по пункту «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий».
Подать заявку подрядчик может до 9 часов 9 декабря, 11 декабря пройдет электронный аукцион.
ИСТОЧНИК KP.RU