2019-11-29T10:24:07+03:00
Общество

Надо врачей приравнять к полицейским — Леонид Рошаль в свете нападения на псковского медика

Глава Национальной медицинской палаты уверен: сегодня врачи абсолютно беззащитны
Анна БЫСТРОВА
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Леонид Рошаль отметил, что врачей не следует наказывать за неумышленные ошибки.Леонид Рошаль отметил, что врачей не следует наказывать за неумышленные ошибки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Комментируя нападение с ножом на псковского врача-гематолога Ирину Гайдук, Леонид Рошаль отметил, что врачей нужно приравнять к полицейским и судьям. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» об этом детский врач, глава Национальной медицинской палаты заявил в эфире телевизионного канала «Россия-24».

Леонид Рошаль отметил, что врачебное сообщество нуждается в защите ничуть не меньше, чем представители других профессий, нападение на которых карается законом.

- Врачебное сообщество беззащитно абсолютно сегодня. Законодательно надо решать вопросы. Сейчас дума приняла закон, который в какой-то степени решает эту проблему, но еще не полностью, - добавил глава Национальной медицинской палаты.

Детский доктор отметил, что понимает горе отца, который потерял ребёнка. Однако с уверенностью отметил, что врачи не могли желать маленькому пациенту зла.

КСТАТИ

Леонид Рошаль заявил, что врачебные ошибки не должны караться законом. Но при этом предложил ужесточить допуск к профессии и аккредитовывать всех молодых специалистов после получения диплома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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