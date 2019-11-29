2019-11-29T12:13:43+03:00
Происшествия

Школьный автобус перевернулся в Псковской области

Известно о трех пострадавших детях
Алиса Солнцева
Поделиться:
На месте ДТП работает оперативная группа и сотрудники ГИБДД.На месте ДТП работает оперативная группа и сотрудники ГИБДД.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

В Новоржевском районе перевернулся автобус, подвозивший детей в школу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 29 ноября на трассе Новоржев – Иваньково рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не справился с управлением.

В салоне ехало десять пассажиров, семь из них – дети.

Изначально было известно о трех пострадавших детях, позже в ведомстве уточнили информацию: госпитализировано 4 ребенка и 1 взрослый.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте аварии и выясняют подробности случившегося.

В связи со сложными погодными условиями УМВД России по Псковской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим, во многих районах области отмечается гололедица. Уже сейчас пора перестроиться на зимний стиль езды.

КСТАТИ

В связи с ДТП губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации детских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области утвердили налоговые льготы на 2020 год
В ДТП с участием школьного автобуса пострадали 4 ребёнка — полицейские Псковской области уточнили сведения
В связи с ДТП с участием школьного автобуса губернатор Псковской области поручил проверить безопасность перевозок
На пожертвования для студента Псковского колледжа одели еще четверых подростков
У детской поликлиники на Кузнецкой в Пскове оборудуют парковку
Кабинет флюорографии в поликлинике №2 города Пскова закрыли на ремонт
Надо врачей приравнять к полицейским — Леонид Рошаль в свете нападения на псковского медика
В новогоднюю ночь псковичей ждет 7-минутный фейерверк
Задержанную в Псковской области пару из Ирана ждет тюрьма, а затем суд по законам шариата
Регоператор потратит 250 миллионов на обустройство мест для сбора мусора и установку контейнеров в Псковской области
Экс-главу Новоржевского района заподозрили в халатности
Снег и гололёд — в декабре псковичам обещают зимнюю сказку
Определили место строительства экотехнопарка в Великих Луках
Однопартийцы приостановили членство Дмитрия Сопотова в «Единой России»
Стала известна программа II Псковского медиафорума
С похолоданием в Псковской области в два раза возрастает количество пожаров
Трое детей погибло на пожарах в Псковской области
Псковский «Центр СПИД» стал лучшим в России
5528 пожаров зафиксировано в Псковской области за 2019 год
В Пскове на Кузнецкой улице может появиться новый детский сад
Михаил Ведерников обсудил с и.п. главы Печорского района вопросы развития муниципалитета