Школьный автобус перевернулся в Псковской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-29T12:13:43+03:00

На месте ДТП работает оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Фото: Андрей КАРА

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В Новоржевском районе перевернулся автобус, подвозивший детей в школу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 29 ноября на трассе Новоржев – Иваньково рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не справился с управлением.

В салоне ехало десять пассажиров, семь из них – дети.

Изначально было известно о трех пострадавших детях, позже в ведомстве уточнили информацию: госпитализировано 4 ребенка и 1 взрослый.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте аварии и выясняют подробности случившегося.

В связи со сложными погодными условиями УМВД России по Псковской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим, во многих районах области отмечается гололедица. Уже сейчас пора перестроиться на зимний стиль езды.

КСТАТИ

В связи с ДТП губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации детских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU