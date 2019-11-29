Школьный автобус перевернулся в Псковской области
В Новоржевском районе перевернулся автобус, подвозивший детей в школу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 29 ноября на трассе Новоржев – Иваньково рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не справился с управлением.
В салоне ехало десять пассажиров, семь из них – дети.
Изначально было известно о трех пострадавших детях, позже в ведомстве уточнили информацию: госпитализировано 4 ребенка и 1 взрослый.
Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте аварии и выясняют подробности случившегося.
В связи со сложными погодными условиями УМВД России по Псковской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим, во многих районах области отмечается гололедица. Уже сейчас пора перестроиться на зимний стиль езды.
КСТАТИ
В связи с ДТП губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации детских перевозок.
ИСТОЧНИК KP.RU