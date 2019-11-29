Кабинет флюорографии в поликлинике №2 города Пскова закрыли на ремонт

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-29T10:47:32+03:00

Медики извиняются за неудобства и предлагают обратиться в другие учреждения города

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Кабинет флюорографии, находящийся в поликлинике №2 областного центра закрыли на ремонт. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в медицинском учреждении, вместо этого жителям Пскова предлагают обратиться в другие поликлиники города.

Пройти флюорографическое обследование лёгких можно, например, в поликлинике №1 на улице Кузнецкой. В 14-м кабинете пациентов ждут с 8.15 до 14.00. Сделать флюорографию можно и в поликлинике №3 на улице Индустриальной. Специализированное оборудование установлено в 14-м и 16-м кабинетах. Врачи принимают с 9.30 до 13.00.

При этом результат обследования можно будет получить во второй поликлинике по адресу Коммунальная, 23. Кабинет №7 с 8 утра до 14 часов дня.

Телефон: 53-49-42.

ИСТОЧНИК KP.RU