На пожертвования для студента Псковского колледжа одели еще четверых подростков

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-29T11:45:07+03:00

Фото: Детский фонд. Есть в Пскове добрые и неравнодушные люди.

У парня совсем не было теплой одежды и даже рюкзака - псковичи помогли с лихвой

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На прошлой неделе Детский фонд попросил псковичей помочь студенту Псковского колледжа, который с началом учебного года не смог совмещать работу и обучение. У парня не было теплых вещей и даже собственного рюкзака. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Детском фонде, за неделю псковичи собрали в разы больше вещей, чем требовалось юноше.

«Большой благодарности пост!» - такой заголовок у записи в официальной группе Детского фонда «Вконтакте».

- Благодаря неравнодушным людям удалось одеть, обуть мальчика, дать ему продуктовый набор и канцелярские товары! Он искренне благодарил всех, кто ему помог, передавал большое спасибо! – пишут сотрудники фонда.

Как видно на фото, вещей оказалось в разы больше, чем требовалось студенту: десяток курток, пять рюкзаков, одежда, обувь. Поэтому обеспечить теплыми вещами получилось еще четверых мальчиков из Псковского, Пушкиногорского и Себежского районов.

В организации отмечают, что вещей на мальчиков на складе фонда значительно не хватает. Если вы готовы поделиться своими вещами, приносите их в Детский фонд по будням с 9 до 17 часов (Псков, ул. Я. Фабрициуса, 2А, к.15).

ИСТОЧНИК KP.RU