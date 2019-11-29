На пожертвования для студента Псковского колледжа одели еще четверых подростков
На прошлой неделе Детский фонд попросил псковичей помочь студенту Псковского колледжа, который с началом учебного года не смог совмещать работу и обучение. У парня не было теплых вещей и даже собственного рюкзака. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Детском фонде, за неделю псковичи собрали в разы больше вещей, чем требовалось юноше.
«Большой благодарности пост!» - такой заголовок у записи в официальной группе Детского фонда «Вконтакте».
- Благодаря неравнодушным людям удалось одеть, обуть мальчика, дать ему продуктовый набор и канцелярские товары! Он искренне благодарил всех, кто ему помог, передавал большое спасибо! – пишут сотрудники фонда.
Как видно на фото, вещей оказалось в разы больше, чем требовалось студенту: десяток курток, пять рюкзаков, одежда, обувь. Поэтому обеспечить теплыми вещами получилось еще четверых мальчиков из Псковского, Пушкиногорского и Себежского районов.
В организации отмечают, что вещей на мальчиков на складе фонда значительно не хватает. Если вы готовы поделиться своими вещами, приносите их в Детский фонд по будням с 9 до 17 часов (Псков, ул. Я. Фабрициуса, 2А, к.15).
ИСТОЧНИК KP.RU