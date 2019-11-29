2019-11-29T11:45:07+03:00
Общество

На пожертвования для студента Псковского колледжа одели еще четверых подростков

У парня совсем не было теплой одежды и даже рюкзака - псковичи помогли с лихвой
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: Детский фонд. Есть в Пскове добрые и неравнодушные люди.Фото: Детский фонд. Есть в Пскове добрые и неравнодушные люди.
Изменить размер текста:

На прошлой неделе Детский фонд попросил псковичей помочь студенту Псковского колледжа, который с началом учебного года не смог совмещать работу и обучение. У парня не было теплых вещей и даже собственного рюкзака. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Детском фонде, за неделю псковичи собрали в разы больше вещей, чем требовалось юноше.

«Большой благодарности пост!» - такой заголовок у записи в официальной группе Детского фонда «Вконтакте».

- Благодаря неравнодушным людям удалось одеть, обуть мальчика, дать ему продуктовый набор и канцелярские товары! Он искренне благодарил всех, кто ему помог, передавал большое спасибо! – пишут сотрудники фонда.

Как видно на фото, вещей оказалось в разы больше, чем требовалось студенту: десяток курток, пять рюкзаков, одежда, обувь. Поэтому обеспечить теплыми вещами получилось еще четверых мальчиков из Псковского, Пушкиногорского и Себежского районов.

В организации отмечают, что вещей на мальчиков на складе фонда значительно не хватает. Если вы готовы поделиться своими вещами, приносите их в Детский фонд по будням с 9 до 17 часов (Псков, ул. Я. Фабрициуса, 2А, к.15).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области утвердили налоговые льготы на 2020 год
В ДТП с участием школьного автобуса пострадали 4 ребёнка — полицейские Псковской области уточнили сведения
В связи с ДТП с участием школьного автобуса губернатор Псковской области поручил проверить безопасность перевозок
У детской поликлиники на Кузнецкой в Пскове оборудуют парковку
Кабинет флюорографии в поликлинике №2 города Пскова закрыли на ремонт
Школьный автобус перевернулся в Псковской области
Надо врачей приравнять к полицейским — Леонид Рошаль в свете нападения на псковского медика
В новогоднюю ночь псковичей ждет 7-минутный фейерверк
Задержанную в Псковской области пару из Ирана ждет тюрьма, а затем суд по законам шариата
Регоператор потратит 250 миллионов на обустройство мест для сбора мусора и установку контейнеров в Псковской области
Экс-главу Новоржевского района заподозрили в халатности
Снег и гололёд — в декабре псковичам обещают зимнюю сказку
Определили место строительства экотехнопарка в Великих Луках
Однопартийцы приостановили членство Дмитрия Сопотова в «Единой России»
Стала известна программа II Псковского медиафорума
С похолоданием в Псковской области в два раза возрастает количество пожаров
Трое детей погибло на пожарах в Псковской области
Псковский «Центр СПИД» стал лучшим в России
5528 пожаров зафиксировано в Псковской области за 2019 год
В Пскове на Кузнецкой улице может появиться новый детский сад
Михаил Ведерников обсудил с и.п. главы Печорского района вопросы развития муниципалитета