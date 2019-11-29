В связи с ДТП с участием школьного автобуса губернатор Псковской области поручил проверить безопасность перевозок

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-29T11:53:44+03:00

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В связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого стал школьный автобус в Новоржевском районе губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации перевозок юных жителей региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона также поручил провести служебную проверку по факту произошедшей на дороге аварии.

Михаил Ведерников лично контролирует вопрос оказания медицинской помощи всем пострадавшим. В пресс-службе добавили, что в настоящее время пассажирам злополучного автобуса оказана экстренная помощь. В больницы доставят 4 пострадавших, трое из которых дети. В настоящее время с пассажирами работают психологи.

КОНКРЕТНО

Рейсовый автобус, в котором находились 7 школьников и 3 взрослых попал в ДТП на втором километре автодороги «Новоржев-Иваньково». Инцидент произошёл утром 29 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU