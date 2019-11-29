В ДТП с участием школьного автобуса пострадали 4 ребёнка — полицейские Псковской области уточнили сведения

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-29T12:12:38+03:00

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В дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса в Новоржевском районе пострадали 4 ребёнка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, всех пострадавших госпитализировали.

На момент аварии в автобусе, перевозившем школьников (ПОДРОБНЕЕ) находились 10 человек. Пятеро из них получили травмы различной степени тяжести. Ушибы получили 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. 11-летняя школьница в результате ДТП получила перелом носа, а её 16-летняя знакомая — перелом ключицы. Пострадала и взрослая пассажирка, находившаяся в автобусе. 56-летняя женщина получила сотрясение головного мозга и перелом лопатки.

КСТАТИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в свете последних событий поручил проверить безопасность организации перевозок школьными автобусами. Глава региона лично контролирует вопрос оказания медпомощи нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU