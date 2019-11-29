Ведущий «России 24» Дмитрий Щугорев станет модератором II Псковского медиафорума

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-29T15:55:21+03:00

6 декабря в ПсковГУ журналисты из федеральных изданий поделятся опытом со СМИ Псковской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Модератором II Псковского медиафорума выступит журналист, телеведущий, корреспондент канала «Россия 24» Дмитрий Щугорев. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы мероприятия, эксперт федерального телеканала побеседует с участниками на тему современного информационного пространства, расскажет, какими должны быть новости в XXI веке.

Еще одной темой дискуссии станет до сих пор незавершенная битва интернета и телевидения.

- Что же произошло, и что на что повлияло: интернет на телевидение или наоборот? Порассуждаем вместе, - предлагает журналист.

КОНКРЕТНО

Второй Псковский медиафорум пройдет 6 декабря в Псковском государственном университете. Программу форума, список федеральных экспертов и регистрационную форму вы можете найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU