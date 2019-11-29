Ведущий «России 24» Дмитрий Щугорев станет модератором II Псковского медиафорума
Модератором II Псковского медиафорума выступит журналист, телеведущий, корреспондент канала «Россия 24» Дмитрий Щугорев. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы мероприятия, эксперт федерального телеканала побеседует с участниками на тему современного информационного пространства, расскажет, какими должны быть новости в XXI веке.
Еще одной темой дискуссии станет до сих пор незавершенная битва интернета и телевидения.
- Что же произошло, и что на что повлияло: интернет на телевидение или наоборот? Порассуждаем вместе, - предлагает журналист.
КОНКРЕТНО
Второй Псковский медиафорум пройдет 6 декабря в Псковском государственном университете. Программу форума, список федеральных экспертов и регистрационную форму вы можете найти ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU