В Пскове планируют создать художественный колледж

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-29T16:32:04+03:00

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В Пскове планируют создать собственный художественный колледж. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное предложение обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон во время рабочей встречи с министром просвещения России Ольгой Васильевой.

В столице участники встречи обсудили возможности реализации проекта. Они отметили, что в колледже будут готовить специалистов сферы прикладного искусства, реставрации и хорового пения. Новое учебное заведение планируют открыть на площадке исторического здания Псковской духовной семинарии.

Михаил Ведерников объяснил, что в регионе существует потребность в открытии новых учреждений образования. Именно поэтому Псковская область продолжает строить и ремонтировать школы, в также возводить детские сады. Регион готов строить больше одной школы в год, заключил губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU