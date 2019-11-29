2019-11-29T16:32:04+03:00
Общество

В Пскове планируют создать художественный колледж

В нём будут готовить специалистов сферы прикладных искусств
Егор ТИМОФЕЕВ
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Михаил Ведерников уверен: региону нужны новые учреждения образования.Михаил Ведерников уверен: региону нужны новые учреждения образования.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Пскове планируют создать собственный художественный колледж. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное предложение обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон во время рабочей встречи с министром просвещения России Ольгой Васильевой.

В столице участники встречи обсудили возможности реализации проекта. Они отметили, что в колледже будут готовить специалистов сферы прикладного искусства, реставрации и хорового пения. Новое учебное заведение планируют открыть на площадке исторического здания Псковской духовной семинарии.

Михаил Ведерников объяснил, что в регионе существует потребность в открытии новых учреждений образования. Именно поэтому Псковская область продолжает строить и ремонтировать школы, в также возводить детские сады. Регион готов строить больше одной школы в год, заключил губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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