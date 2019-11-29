2019-11-29T17:01:35+03:00
Происшествия

Пенсионер из Великих Лук попытался заработать на бирже, но лишился 91 тысячи рублей

Мужчина последовал советам незнакомцев, предложивших свою помощь
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Пожилой великолучанин попытался вывести деньги с биржи, но не смог этого сделать.Пожилой великолучанин попытался вывести деньги с биржи, но не смог этого сделать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель города Великие Луки Псковской области попытался заработать в игре на интернет-бирже, но лишился 91 тысячи рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в сети Интернет мужчина наткнулся на сайт, предлагающий легко и быстро подзаработать.

65-летний мужчина купился на заманчивое предложение и зарегистрировался на ресурсе. После того, как пенсионер ввел номер своего мобильного в специальную форму, ему на телефон стали звонить незнакомцы. Они предлагали помочь новичку в игре на интернет-бирже и давали советы. Следуя указаниям неизвестных, великолучанин перевёл на чужие счета в общей сложности 91 тысячу рублей.

Но когда мужчина попытался вывести деньги на свой счёт, то не смог этого сделать. Да и «помощники» из интернета перестали отвечать ему. Чтобы восстановить справедливость, пенсионер обратился в полицию.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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