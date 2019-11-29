Стало известно расположение камер на федеральных дорогах в Псковской области

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-29T17:36:08+03:00

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ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» предоставляет пользователям карту расположения камер фиксации нарушений правил дорожного движения в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщила ведущий специалист учреждения по связям с общественностью Ольга Черухина.

На федеральных трассах Псковской области установлено 12 камер:

- населенные пункты Брагино, Кунья (трасса М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой);

- населенные пункты Усть-Долыссы, Карпово, Стремутка, Соловьи, Лопатино, Псков, Подборовье, Лудони, Заполье (трасса Р-23 Санкт–Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия);

- Старый Изборск (трасса А-212 Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой).

Расположенные камеры отмечены на «Яндекс.Картах» и находятся в открытом доступе по ссылке.

Скриншот "Яндекс.Карты".

ИСТОЧНИК KP.RU