Девочка и ее родители погибли в ДТП в Себежском районе

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-30T09:27:27+03:00

В салоне "Мазды" находилось пять человек

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Трое человек погибли в результате ДТП на трассе в Себежском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария случилась 29 ноября в 19.00 на 30-м километре автодороги Опочка – Дубровка – граница с республикой Беларусь.

Водитель «Мазды» не справился с управлением и вылетел в кювет. По предварительной информации, мужчине стало плохо. В машине находилось пять человек: семейная пара, их дочь и подруги девочки.

В аварии погиб 38-летний водитель, его жена 34 лет и их 16-летняя дочь. Две пассажирки, девушки 15 и 17 лет госпитализированы, у одной из них перелом ключицы.

Еще ночью на месте аварии работали следователи и полицейские, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU