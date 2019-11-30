Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Себежском районе

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-30T09:26:05+03:00

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По факту смертельного ДТП, случившегося вечером 29 ноября в Себежском районе, следственный отдел ОМВД «Себежский» возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Следственные действия на месте аварии ночью еще продолжались. Для осмотра территории на место выехал начальник УГИБДД Сергей Семенов, в Себежский район прибыла также следственно-оперативная группа с руководителем следственной части СУ СКР по Псковской области Русланом Мамедовым. Осмотр проводили с помощью специальной криминалистической техники.

Обстоятельства и причины трагедии еще выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU