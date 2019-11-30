2019-11-30T09:43:49+03:00
Происшествия

«Псковпассажиравтотранс» прокомментировал ДТП с автобусом, подвозившим детей

Автобус был технически исправен, а водитель трезв
Алиса Солнцева
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Фото: СУ СКР по Псковской области.Фото: СУ СКР по Псковской области.Фото: Елизавета Славятинская
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Перевернувшийся автобус, подвозивший школьников, был технически исправен и перед выездом прошел проверку контролера, водитель был трезв. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Государственный технический осмотр транспортное средство прошло 24 октября 2019 года, также контролер осмотрел автобус перед выездом на линию. В автобусе есть ремни безопасности, тахограф и блок ГЛОНАСС.

Водитель прошел предрейсовый медосмотр, который не выявил признаков алкогольного опьянения.

Тахограф показывает скорость 20-40 километров в час, следовательно, скоростной режим водитель не нарушал. На участке уклоняющейся дороги была гололедица.

Кроме того, автобус совершал рейс по регулярному пригородному маршруту № 131 Новоржев - Иваньково через деревню Тарасово, не являлся школьным автобусом, перевозящим организованные группы детей. В автобусе находились как взрослые пассажиры, так и дети: госпитализировано 4 ребенка и 1 взрослый.

- Водитель автобуса в момент аварии проявил профессионализм, который, без преувеличения, позволил избежать трагических последствий. Руководители предприятия находятся в контакте с пострадавшими, - отметили в компании.

В связи с ДТП губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации детских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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