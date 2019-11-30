«Псковпассажиравтотранс» прокомментировал ДТП с автобусом, подвозившим детей
Перевернувшийся автобус, подвозивший школьников, был технически исправен и перед выездом прошел проверку контролера, водитель был трезв. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
Государственный технический осмотр транспортное средство прошло 24 октября 2019 года, также контролер осмотрел автобус перед выездом на линию. В автобусе есть ремни безопасности, тахограф и блок ГЛОНАСС.
Водитель прошел предрейсовый медосмотр, который не выявил признаков алкогольного опьянения.
Тахограф показывает скорость 20-40 километров в час, следовательно, скоростной режим водитель не нарушал. На участке уклоняющейся дороги была гололедица.
Кроме того, автобус совершал рейс по регулярному пригородному маршруту № 131 Новоржев - Иваньково через деревню Тарасово, не являлся школьным автобусом, перевозящим организованные группы детей. В автобусе находились как взрослые пассажиры, так и дети: госпитализировано 4 ребенка и 1 взрослый.
- Водитель автобуса в момент аварии проявил профессионализм, который, без преувеличения, позволил избежать трагических последствий. Руководители предприятия находятся в контакте с пострадавшими, - отметили в компании.
В связи с ДТП губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации детских перевозок.
ИСТОЧНИК KP.RU