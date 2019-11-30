Известный журналист и блогер Леся Рябцева станет гостем Псковского медиафорума

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-30T12:59:10+03:00

Telegram-канал – это прямой выстрел сразу в ленту новостей – Леся Рябцева

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Как журналисту работать с мессенджером Telegram, расскажет на II Псковском медиафоруме Олеся Рябцева, известный российский журналист и блогер. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили организаторы мероприятия.

На интерактивной лекции «Работа с Telegram–каналами» Олеся Рябцева расскажет о том, кто контролирует «Телеграмм», как рекламировать и зарабатывать в этом мессенджере.

- Telegram не запрещен, - заявляет Леся Рябцева. - Telegram-канал – это прямой выстрел сразу в ленту новостей.

Модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий и корреспондент канала «Россия 24» Дмитрий Щугорев.

КОНКРЕТНО

Второй Псковский медиафорум пройдет 6 декабря в Псковском государственном университете. Программу форума, список федеральных экспертов и регистрационную форму вы можете найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU