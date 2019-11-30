Вера Емельянова навестила в больнице пострадавших в двух ДТП детей

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-30T17:46:02+03:00

29 ноября в Псковской области перевернулся автобус со школьниками и погибла семья из трех человек

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Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области, 30 ноября навестила в Областной детской клинической больнице пострадавших в авариях детей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, Веру Емельянову сопроводил заместитель председателя комитета здравоохранения Денис Сачков.

В больнице находятся восемь человек, попавших в аварию на рейсовом автобусе в Новоржевском районе.

- Четыре ребенка были доставлены в первой половине дня. Еще четыре - почувствовали себя плохо позднее и обратились в местную больницу. Их госпитализировали позже, - сказал Денис Сачков.

У детей ушибы и ссадины, у нескольких – сотрясения головного мозга. По словам медиков, первых школьников выпишут уже на следующей неделе.

Пострадавшие дети лежат в разных палатах и спрашивали, все ли хорошо с их друзьями.

- Мы видим, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с их состоянием здоровья, и благодаря помощи и заботе дети быстро пойдут на поправку. По поручению губернатора ситуация держится на особом контроле, - отметила Вера Емельянова.

Девочки, пострадавшие в ДТП в Себежском районе с тремя погибшими, находятся в травматологическом отделении, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU