2019-12-02T16:00:00+03:00
Происшествия

На автобусной остановке великолучанин с ножом напал на деревенского жителя

Здоровью молодого человека причинён тяжкий вред
Анна БЫСТРОВА
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С ножевым ранением молодого человека доставили в больницу.С ножевым ранением молодого человека доставили в больницу.Фото: Юлия Лоза
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На автобусной остановке города Великие Луки Псковской области мужчина с ножом напал на деревенского жителя. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о произошедшем стражам правопорядка стало известно от врачей.

В больницу Великих Лук в ночь на 1 декабря доставили 26-летнего уроженца Куньинского района. Его обнаружили на автобусной остановке по проспекту Гагарина. Медики диагностировали у молодого человека проникающее ножевое ранение.

Следователи предположили, что пострадавший стал жертвой нападения, организованного нетрезвым преступником. Подозрения пали на ранее судимого 36-летнего великолучанина. Его полицейские задержали по «горячим следам». Свою причастность мужчина уже признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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