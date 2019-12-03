2019-12-03T11:58:37+03:00
Происшествия

В Струго-Красненском районе арендатор заплатит 4,8 миллиона за незаконную вырубку леса

Лесорубы истребили свыше 350 кубометров деревьев
Егор ТИМОФЕЕВ
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Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Струго-Красненском районе Псковской области арендатора обязали заплатить 4,8 миллиона рублей за незаконную вырубку леса. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, иск в отношении одного из жителей подала природоохранная межрайонная прокуратура.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что компания «Техстрой» арендовала лесной участок, а затем вырубила на его территории более 350 кубометров древесины. В связи с тем, что деревья росли на территории защитных лесов, природоохранная прокуратура сочла, что своими действиями арендатор нанёс серьёзный ущерб среде. Убытки оценили в 4,8 миллиона рублей. Эти деньги прокуратура через суд требовала выплатить.

Однако Струго-Красненский районный отказался удовлетворять иск прокурора. Тогда ведомство подало апелляцию.

Суд апелляционной инстанции согласился с тем, что арендатор обязан следить за правильным отводом лесной делянки. И учёл то, что владелец в истории с незаконной вырубкой не проконтролировал это обстоятельство. Деревья вырубили в водоохранной зоне лесной реки.

Решение суда уже вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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